"Ванкорнефть" начислит индийской ONGC 4,5 млрд рублей дивидендов за I полугодие

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - ONGC по итогам первого полугодия 2023 года получит от "Ванкорнефти" 4,517 млрд рублей дивидендов, сообщает индийская компания. Такое решение было принято 29 сентября.

14 июня ONGC получила 4,829 млрд рублей дивидендов за второе полугодие 2022 года. Компания напоминает, что на репатриацию начисленных доходов от участия в проекте наложены ограничения. Сумма в 11,412 млрд рублей (за весь 2022 год, вместе с процентными доходами по ним - ИФ) размещена на счете в "Коммерческом Индо Банке" (Москва), она "доступна для использования в стране и валюте получения".

Отмечается, что добыча на активах "Ванкорнефти" продолжается в соответствии с бизнес-планом.

В ноябре прошлого года ONGC сообщала, что столкнулась с проблемой вывода дивидендов от "Ванкорнефти" из-за схемы владения. Индийская компания участвует в проекте через структуру в Сингапуре, который входит в утверждаемый российскими властями список недружественных стран.

Специальные рублевые счета типа "С" были введены президентским указом от 5 марта 2022 года, это один из центральных элементов конструкции капитальных ограничений, созданной в ответ на антироссийские санкции. На этих счетах блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам. Конвертировать их в валюту можно только по разрешению российских властей.

"Ванкорнефть" владеет ключевым месторождением Ванкорского кластера - Ванкорским. В 2021 году там было добыто 10,5 млн тонн нефти, что на 7% ниже уровня предыдущего года.

С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% "Ванкорнефти" (ассоциированная доля ONGC - 26%), остальное - у "Роснефти".

"Коммерческий Индо Банк" - российская "дочка" крупнейшего банка Индии, State Bank of India.