Индия предложит возможности по инвестированию "зависших" у операторов из РФ рупий

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что получил от Индии заверения, что Нью-Дели предложит возможности по инвестированию остатков на счетах российских экспортеров в рупиях.

"В Джакарте, когда мы были на Восточноазиатском саммите, мы общались с Субраманьямом Джайшанкаром, обсуждали двусторонние вопросы, в том числе, да, такая проблема есть, в нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения", - сказал Лавров на пресс-конференции в Нью-Дели.

"Наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать", - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном срыве поставок в Индию систем С-400, Лавров подчеркнул, что все российско-индийские договоренности, включая военно-техническое сотрудничество, "в полной мере сохраняют свою силу".