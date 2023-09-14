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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

США продлили исключение из санкций для морской транспортировки нефти "Сахалина-2" в Японию

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - США продлили действие исключения из санкций для поставок нефти проекта "Сахалин-2" в Японию до 28 июня 2024 года, сообщил Минфин США.

Срок действия этого исключение должен был закончиться 30 сентября 2023 года.

США, а также страны G7, ЕС и Австралия сформировали "коалицию по ограничению цен" и договорились "проводить политику в отношении широкого спектра услуг, связанных с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения".

Такие услуги компаниям из стран коалиции можно оказывать только в том случае, если нефть будет продаваться по цене не выше установленного потолка. Расходы на доставку, фрахт, таможню и страхование не включены в предельную цену и должны быть выставлены отдельно по коммерчески обоснованным тарифам.

При этом было сделано исключение для всех операций, связанных с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", при условии, что она предназначена исключительно для ввоза в Японию.

США Сахалин-2 нефть Япония
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