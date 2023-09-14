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США ввели санкции в отношении "Ростелеком-Солар"

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции в отношении ООО "Солар Секьюрити" (входит в "Ростелеком-Солар", работающего в сфере кибербезопасности), сообщается на сайте Минфина США.

В пресс-службе "Ростелеком-Солар" заявили "Интерфаксу", что санкции не отразятся на деятельности компании.

"На сегодняшний день все решения и технологии "Солара" импортозамещены. Поэтому решение не отразится на операционной деятельности компании. "Солар" продолжит работать в штатном режиме", - сказали в компании.

"Ростелеком-Солар" обеспечивает кибербезопасность в организациях и органах власти. Ключевые направления деятельности - аутсорсинг информбезопасности, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности. Компания принадлежит "Ростелекому".

Ростелеком Ростелеком-Солар США
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