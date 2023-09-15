SpaceX перенесла запуск новой группы интернет-спутников Starlink из-за непогоды

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в пятницу, перенесен на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Теперь его предполагается осуществить в пятницу в 23:38 по времени Восточного побережья США (в субботу в 06:38 мск) с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Это будет 108-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 39-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже почти 5,1 тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,7 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в пятый раз, после отделения должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике.