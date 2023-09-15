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Шнобелевскую премию присудили за пересчет волосков в правой и левой ноздре

Шнобелевскую премию присудили за пересчет волосков в правой и левой ноздре
Фото: Omer Urer/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Гарварде состоялась 33-я ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), которую присуждают за нестандартные научные исследования. Награда была присуждена в десяти номинациях, в том числе за изучение ноздрей мертвых людей и за реанимацию мертвых пауков.

В области медицины отмечена группа ученых из США, Канады, Македонии, Ирана и Вьетнама за пересчет волосков в ноздрях у человеческих трупов. Исследователи пытались выяснить, одинаково ли число волосинок в правой и левой ноздре.

Премию по химии получил палеонтолог Ян Залашевич, который объяснил, почему так много ученых любят облизывать камни.

В области филологии шнобелевку получили четыре специалиста, которые изучали ощущения людей, которые повторяют одно и то же слово много-много-много-много раз подряд.

В номинации механическая инженерия награда присуждена за исследование, авторы которого использовали мертвых пауков как механические орудия захвата.

В сфере общественного здравоохранения премию получил американский изобретатель "Стэнфордского туалета" - прибора, который быстро анализирует поступающие в него жидкие и твердые вещества, используя сразу целый набор технологий.

В области изучения коммуникации наградой отмечено исследование мышления людей, которые с легкостью могут говорить задом наперед.

Японские ученые получили шнобелевку в области диетологии за опыты с электрифицированными палочками для еды и соломинками для коктейлей. Они выясняли, меняется ли в этом случае вкус еды.

Шнобелевские лауреаты в области педагогики методично изучили скучающих студентов и преподавателей.

В области физиологии награда досталась за уличные эксперименты: лауреаты подсчитывали, сколько случайных прохожих посмотрят вверх, если видят, что кто-то незнакомый уже смотрит вверх.

Наконец, в области физики наградой отмечено исследование того, насколько на смешивание океанской воды влияет сексуальная деятельность анчоусов.

Церемония транслировалась в интернете. Лауреатам предлагалось изложить суть их исследований сначала за 24 секунды, затем - в семи словах. Приветственная речь была ограничена, как обычно, 60 секундами. Церемония впервые сопровождалась премьерой семи песен о воде.

Шнобелевскую премию в 1991 году учредило издание Annals of Improbable Research. Награда вручается за "достижения, которые сначала смешат, а затем заставляют задуматься".

Гарвард Шнобелевская премия
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