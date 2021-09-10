Шнобелевскую премию присудили за теорию о связи коррупции с полнотой политиков

Ведущий церемонии присуждения Шнобелевских премий Фото: Ig Nobel Prize Ceremony

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В 31-й раз в США вручены шуточные награды в различных областях науки. Из-за коронавирусных ограничений в этом году церемония присуждения Шнобелевских премий (Ig Nobel Prize) прошла онлайн, а не в Гарвардском университете, как обычно.

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