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Шнобелевскую премию присудили за теорию о связи коррупции с полнотой политиков

Шнобелевскую премию присудили за теорию о связи коррупции с полнотой политиков
Ведущий церемонии присуждения Шнобелевских премий
Фото: Ig Nobel Prize Ceremony

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В 31-й раз в США вручены шуточные награды в различных областях науки. Из-за коронавирусных ограничений в этом году церемония присуждения Шнобелевских премий (Ig Nobel Prize) прошла онлайн, а не в Гарвардском университете, как обычно.

Премию за сомнительные научные достижения вручает журнал "Анналы невероятных исследований".

В номинации "Экономика" отмечен коллектив авторов из Франции, Швейцарии, Австралии, Австрии, Чехии и Великобритании за открытие, что лишний вес политиков может быть показателем высокого уровня коррупции в стране.

Среди биологов отметили шведских исследователей, изучавших разные звуки, которые издают кошки во время "общения" с человеком.

Премию по экологии присудили за сравнительный анализ видов бактерий на выплюнутых на улицах разных стран жвачках.

Шнобелевскую премию по химии получили ученые, которые искали связь между составом воздуха в зале кинотеатра и фильмом, который в этот момент показывают.

В области медицины отмечены исследователи из Турции, Великобритании и Германии, которые доказали, что оргазм может быть столь же эффективен при проблемах с заложенным носом, как некоторые антигистаминные.

Награду по физике присудили за попытку выяснить, почему пешеходы не сталкиваются друг с другом. В то же время премию за достижения в области кинетики получили исследователи, выяснявшие, почему все-таки пешеходы иногда сталкиваются.

Приза за исследования в области транспортировки удостоены ученые, которые выяснили, что перевозить носорогов по воздуху безопаснее и эффективнее вверх ногами.

Шнобелевскую премию мира присудили за гипотезу о связи бороды у мужчин с желанием защитить лицо от удара кулаком.

Шнобелевская премия

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