Лауреаты Шнобелевской премии получили по 10 трлн зимбабвийских долларов

Также победителям пришлют PDF-файлы, с помощью которых они смогут распечатать на бумаге и склеить "вместилище знаний"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Синхронизация сердечного ритма у влюбленных с первого взгляда, спаривание скорпионов, страдающих от запора, вращение дверной ручки и резиновый лось в натуральную величину отмечены Шнобелевской премией на 32-й ежегодной церемонии, сообщают организаторы церемонии, журнал the Annals of Improbable Research.

Премия, учрежденная в 1991 году, присуждается "за достижения, которые сначала смешат, а потом заставляют задуматься". Обычно церемония награждения проходит в Гарварде за некоторое время до нобелевской недели, а премии вручают настоящие нобелевские лауреаты. В 2022 году ее в третий раз подряд провели онлайн из-за пандемии, трансляцию вел сайт издания the Annals of Improbable Research. Призы высылались по электронной почте. Это бумажный цилиндрический контейнер, который можно распечатать, склеить и использовать для хранения знаний, грамота и вышедшая из оборота купюра в 10 триллионов зимбабвийских долларов.

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