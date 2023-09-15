Министра обороны Китая могут отправить в отставку

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министра обороны КНР Ли Шанфу, который не появлялся на публике несколько недель, могут снять с должности, сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных китайских и американских официальных лиц.

"Чиновники США и Китая сообщили, что Ли Шанфу, вероятно, снимут с должности", - пишет газета.

Так, по словам одного из официальных лиц КНР, "уход Ли Шанфу с должности неизбежен". Он уточнил, что причиной являются проблемы со здоровьем. При этом другие собеседники издания, которые работают на китайскую оборонную промышленность, заявили, что отсутствие Ли Шанфу на публике "связано с обвинениями в коррупции", которые имеют отношение к периоду, когда он занимал должность начальника отдела военных закупок.

Кроме того, два американских чиновника сообщили The Washington Post на этой неделе, что в отношении главы Минобороны Китая "ведут расследование по подозрению в коррупции, его, вероятно, снимут с должности".

Газета напоминает, что после того, как Ли Шанфу 29 августа выступил на Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности, его больше не замечали на публичных мероприятиях. До этого он посетил Белоруссию и Россию, где встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Ожидается, что китайский министр обороны примет участие в конференции в Пекине по международной обороне и безопасности в октябре.

65-летний Ли Шанфу занял пост министра обороны КНР в марте. Он может стать вторым министром в китайском правительстве, которого сняли с должности за прошедшие три месяца. В июле отправили в отставку экс-министра иностранных дел Китая Цинь Гана, на пост главы МИД КНР назначен Ван И.