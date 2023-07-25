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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Глава МИД КНР Цинь Ган отправлен в отставку, на его место назначен Ван И

Глава МИД КНР Цинь Ган отправлен в отставку, на его место назначен Ван И
Ван И
Фото: Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Китая Цинь Ган снят с должности, сообщает во вторник издание Global Times.

На пост главы МИД КНР назначен заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

О назначении Цинь Гана на должность главы МИД КНР стало известно 30 декабря прошлого года. До этого он занимал пост посла Китая в США.

Ранее главой МИД был как раз Ван И: он занимал эту должность с 2013 года. После того, как министром стал Цинь Ган, Ван И стал руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам.

Тогда иностранные СМИ предполагали, что назначение Цинь Гана совпало по времени со стремлением председателя КНР Си Цзиньпина улучшить отношения с США.

В последние недели Цинь Ган не появлялся на публике. В частности, ранее в июле он не смог посетить саммит АСЕАН в Джакарте. Китайскую сторону там представлял Ван И.

Китай Ван И Цинь Ган
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