Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Глава Минобороны КНР посетит Белоруссию

Глава Минобороны КНР посетит Белоруссию
Фото: Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Ряд военных объектов вооруженных сил Белоруссии планирует посетить в ходе визита в республику министр обороны КНР Ли Шанфу, сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

"С 16 по 18 августа состоится официальный визит в Республику Беларусь члена Центрального военного совета, Госсовета, министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Ли Шанфу", - говорится в сообщении.

"В ходе визита запланированы встречи с руководством белорусского оборонного ведомства с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Также для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов вооруженных сил Республики Беларусь", - проинформировали в министерстве обороны Белоруссии.

Китай Белоруссия Ли Шанфу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шериф округа Фултон заявила, что Трампа поместят в тюрьму после явки с повинной

Российский источник заявил о подготовке отправки украинских диверсантов в Африку

Почти во всех штатах Бразилии произошел блэкаут

Почти во всех штатах Бразилии произошел блэкаут

Авиакомпании Европы выступили против потолка цен на авиабилеты в Италии

Авиакомпании Европы выступили против потолка цен на авиабилеты в Италии

В Триполи продолжаются бои между вооруженными формированиями

Tesla выпустила бюджетные версии электромобилей Model S и Model X для рынка США

Tesla выпустила бюджетные версии электромобилей Model S и Model X для рынка США
Убийство российского посла в Анкаре

В Турции задержали фигурантку дела об убийстве российского посла Карлова

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });