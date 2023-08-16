Глава Минобороны КНР посетит Белоруссию

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Ряд военных объектов вооруженных сил Белоруссии планирует посетить в ходе визита в республику министр обороны КНР Ли Шанфу, сообщили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.

"С 16 по 18 августа состоится официальный визит в Республику Беларусь члена Центрального военного совета, Госсовета, министра обороны Китайской Народной Республики генерал-полковника Ли Шанфу", - говорится в сообщении.

"В ходе визита запланированы встречи с руководством белорусского оборонного ведомства с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего военного сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Также для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов вооруженных сил Республики Беларусь", - проинформировали в министерстве обороны Белоруссии.