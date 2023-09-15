СМИ ожидают, что ЕК продлит эмбарго на поставки зерна с Украины в пять стран ЕС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Эмбарго на поставки зерновых с Украины в пять соседних стран ЕС, срок действия которого истекает в пятницу, вероятно, продлят, сообщила польская радиостанция Radio RMF.

"Все указывает на то, что будет принято решение о продлении эмбарго, хоть и не до конца года, на что рассчитывают власти Польши, - говорится в сообщении. - Существуют веские аргументы в пользу продления эмбарго, в том числе, указывающие на то, что экспорт с Украины продолжает расти".

"Решение будет принято во второй половине дня, поскольку никто не хочет затягивать обсуждение до полуночи, когда формально истекает срок действия эмбарго", - сообщила радиостанция.

Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию с 2 мая. 5 июня было принято решение о продлении этих мер до 15 сентября.

В Брюсселе тогда заявили, что временные превентивные меры необходимы, учитывая переполнение складов и сложности из-за существующих серьезных "узких мест" в логистике, с которыми столкнулись пять государств ЕС. Еврокомиссия также сообщила, что транзит данных товаров через эти пять стран далее в ЕС или другие государства за его пределами сохраняется.

Ранее на этой неделе названные страны, кроме Болгарии, выступили за продление эмбарго, а Румыния призвала пополнить ограничительный список еще двумя позициями - маслом и медом. В Болгарии ситуация осложняется тем, что в правительстве выступили за продление запрета, в то время как парламент проголосовал за его снятие.