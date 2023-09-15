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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Решение Еврокомиссии по экспорту украинского зерна ожидается до конца дня

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Европейской комиссии (ЕК) журналистам отказали в подробностях, связанных с ожидаемым в пятницу решением ЕК по возможному продлению запрета экспорта украинского зерна в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

"Срок действия мер истекает сегодня в полночь. До полуночи мы узнаем, что происходит. (...) Мы можем подтвердить, что решение будет, но нельзя сообщить деталей, каким будет это решение", - ответила на многочисленные вопросы на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер.

Она объяснила, что решение по продлению или прекращению запрета на украинский экспорт зерна в пять соседних стран будет принято на уровне Европейской комиссии.

"Речь идет об исключительных, превентивных мерах. В этом конкретном случае решение принимается в рамках компетенции комиссии. Мы должны проинформировать государства-члены, но не должны вести с ними переговоры. Конечно, вопрос обсуждался на координационной платформе (по украинской сельхозпродукции - ИФ) в среду, но решение входит в компетенцию комиссии. (...) Решение принимается либо на официальном заседании коллегии (ЕК), либо по письменной процедуре. Это будет коллегиальное решение", - сообщила пресс-секретарь.

Она при этом заявила, что детали, связанные с мотивацией предстоящего решения и последующими этапами действий, будут доведены до сведения СМИ только после принятия решения.

Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию со 2 мая. 5 июня было принято решение о продлении этих мер до 15 сентября.

В Брюсселе тогда заявили, что временные превентивные меры необходимы, учитывая переполнение складов и сложности из-за существующих серьезных "узких мест" в логистике, с которыми столкнулись пять государств ЕС. Еврокомиссия также сообщила, что транзит данных товаров через эти пять стран далее в ЕС или другие государства за его пределами сохраняется.

Еврокомиссия Украина
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