Союз экспортеров назвал основных покупателей российской пшеницы в июле-августе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В июле и августе, первые два месяца нового сельхозгода, страны Ближнего Востока и Северной Африки стали основными покупателями российской пшеницы, сказано в обзоре центра "Агроэкспорт", который ссылается на данные председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина.

"В первые два месяца нового сезона Россия отгрузила на внешние рынки рекордный объем пшеницы, превысивший 9 млн тонн. Более двух третей российского зерна экспортируется на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки", - заявил он.

Среди традиционных рынков он назвал Египет, который является одним из крупнейших импортеров пшеницы в мире.

"В текущем сезоне мы отмечаем увеличение спроса на отечественную пшеницу, которая выигрывает конкуренцию с продукцией всех прочих поставщиков, - сказал Зернин. - Одновременно растет запрос со стороны Алжира, Бангладеш, Саудовской Аравии, а также других государств Азии и Африки, которые постепенно переориентируются на поставки из России".

Зернин заявил, что в этом сезоне в топ-10 покупателей российской пшеницы впервые оказались Израиль, Кения, Бразилия и Йемен.