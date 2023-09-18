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Белоруссия закупит в России до 500 тысяч тонн зерна

Белоруссия закупит в России до 500 тысяч тонн зерна
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия закупит до 500 тысяч тонн российского зерна, сообщил заместитель премьер-министра страны Леонид Заяц.

"Если в прошлом году мы выделяли порядка 4,2 млн тонн зерна для нашего общественного животноводства, то в этом году будут эти объемы увеличены - 5,9 млн тонн мы свои будем выделять. Плюс до 500 тысяч тонн мы будем докупать в Российской Федерации", - сказал белорусский вице-премьер в воскресенье в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"Еще раз повторю - до 500 тысяч тонн. Когда обмолотим полный объем кукурузы, мы будем видеть - или 500 или 400, но свыше 500 тысяч тонн мы покупать не будем", - подчеркнул Заяц.

Он добавил, что "тем более что у нас в закромах есть 100 тысяч тонн продовольственной пшеницы, которую мы сегодня можем использовать на продовольственные цели. Понадобится какой-то стране мука - можем размолоть эту пшеницу и продать в виде муки".

По словам вице-премьера, "в соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь установлена цена в размере 12500 российских рублей за одну тонну без НДС".

"Проведена большая работа, нам удалось сконтактировать с предприятиями Российской Федерации, и поставляется (по предварительным договоренностям - "ИФ") в настоящий момент 500 тысяч тонн, и по этой цене", - отметил он.

Заяц подчеркнул, что с учетом комиссионных сборов, за пользование кредитными ресурсами и за аккредитив "это практически цена нашего внутреннего рынка, нашего отечественного зерна. То есть, мы покупаем по себестоимости".

Белоруссия Россия
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