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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Северная Македония выслала трех российских дипломатов

Северная Македония выслала трех российских дипломатов
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Северная Македония 12 сентября объявила трех российских дипломатов персонами нон грата, представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что "этот безответственный и враждебный выпад" не останется без ответа",.

"Констатируем, что северомакедонские власти продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации, загоняют в тупик и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения. Решение о высылке наших коллег расцениваем как неуместное желание руководства этой страны в очередной раз продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой "российской угрозой", - заявила Захарова.

В марте 2022 года Северная Македония выслала пять российских дипломатов, в апреле того же года - еще шестерых.

Северная Македония МИД Мария Захарова
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