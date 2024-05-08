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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Второй тур выборов президента проходит в Северной Македонии

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Второй тур президентских выборов проходит в среду в Северной Македонии, в нем принимают участие представительница оппозиционной правоцентристской Демократической партии македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ) Гордана Силяновска-Давкова и действующий президент страны социал-демократ Стево Пендаровски.

Избирательные участки открылись в стране в 7:00 по местному времени (8:00 по московскому), они будут работать до 19:00 (20:00 по Москве). Право голоса имеют 1,8 млн граждан Северной Македонии.

Македонские СМИ напоминают, что в первом туре Силяновска-Давкова получила вдвое больше голосов, чем Пендаровски, но она не смогла набрать необходимые более 50% голосов избирателей. Наблюдатели полагают, что по итогам второго тура к власти в Северной Македонии может прийти не только представительница оппозиции, но и первая женщина-президент.

По данным государственной избирательной комиссии на 15:00 (16:00 по Москве), явка избирателей на втором туре президентских выборов составила 33,73%.

Публикация первоначальных результатов начнется после закрытия избирательных участков, экзит-полы на выборах президента Северной Македонии не предусмотрены.

Одновременно со вторым туром президентских выборов в Северной Македонии в среду проходят и парламентские выборы.

Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова Стево Пендаровски
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