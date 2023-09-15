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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Венгрия и Словакия вслед за Польшей вводят запрет на импорт зерна из Украины

Венгрия и Словакия вслед за Польшей вводят запрет на импорт зерна из Украины
Фото: Pierre Crom/Getty Images

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Власти Венгрии и Словакии вслед за Польшей объявили о введении запрета на импорт украинского зерна и некоторой другой агропродукции, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

"Премьер-министр Виктор Орбан в пятницу подписал указ, который запрещает импорт 24 продуктов из Украины, в том числе вина, говядины, кукурузы, семян подсолнечника и ячменя", - передает агентство.

Отмечается, что ограничения, действовавшие до этого, распространялись только на четыре продукта. При этом запрет не коснется продуктов, которые отправляются транзитом в третьи страны, если они будут находиться на территории Венгрии менее 15 дней.

Словакия тоже вводит запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года, говорится в сообщении Bloomberg.

Ранее в пятницу Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничительных мер по экспорту украинского зерна и других продуктов питания в ЕС.

"Срок действия существующих мер истекает сегодня. Украина согласилась ввести любые правовые меры (включая, например, систему экспортного лицензирования) в течение 30 дней, чтобы избежать резкого роста поставок зерна", - сказано в документе, опубликованном в Брюсселе.

Сразу после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша введет свой собственный запрет.

"Я бы предпочел, чтобы они продлили запрет, но они этого не сделали. Теперь мы продлим его самостоятельно, несмотря на отсутствие их согласия", - заявил Моравецкий во время мероприятия в рамках избирательной компании.

Также Орбан еще до публикации решения ЕК заявлял, что, если ЕС не продлит ограничительные меры по экспорту украинского зерна, то Венгрия вместе с Румынией, Польшей и Словакией продлят этот запрет самостоятельно.

Венгрия Словакия Украина ЕС ЕК
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