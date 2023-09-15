Еврокомиссия не продлила запрет на экспорт украинского зерна в ряд стран ЕС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничений на экспорт украинского зерна и других продуктов питания в Евросоюз.

В коммюнике ЕК также сообщается, что Украина со своей стороны согласна ввести меры, чтобы избежать нового всплеска импорта в Евросоюз.

"Срок действия существующих мер истекает сегодня. Украина согласилась ввести любые правовые меры (включая, например, систему экспортного лицензирования) в течение 30 дней, чтобы избежать резкого роста поставок зерна", - говорится в документе.

В нем объясняется, что Еврокомиссия проанализировала данные, связанные с влиянием экспорта четырех категорий украинской сельскохозяйственной продукции (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника) на рынок ЕС, и пришла к выводу, что благодаря работе координационной платформы по сельхозпродукции из Украины и временным мерам, введенным 2 мая 2023 года, рыночные искажения в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, исчезли.

"Конструктивный настрой всех участников платформы помог решить конкретные проблемы и обеспечил поток и даже рост экспорта в третьи страны за пределами ЕС", - отметила ЕК.

При этом Украину обязали "принять с 16.09.2023 эффективные меры по контролю экспорта 4 групп товаров, чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних государствах-членах", а также "представить платформе план действий не позднее закрытия рабочего дня в понедельник, 18 сентября 2023 года".

Еврокомиссия и Украина обязались следить за ситуацией, используя платформу, "чтобы иметь возможность реагировать на любые непредвиденные ситуации".

"Европейская комиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают", - заверили в Брюсселе.

В комментарии к принятому Европейской комиссией решению отмечается, что активная поддержка Евросоюзом экспорта украинского зерна и других продуктов питания, в частности через "коридоры солидарности", увенчалась успехом, но, с другой стороны, привела "к временным искажениям на рынках пяти государств-членов, которые граничат с Украиной" - Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Это вызвало необходимость введения 2 мая 2023 года временных ограничительных мер в отношении ряда украинских экспортных продуктов питания.

Параллельно была создана координационная платформа, объединившая Украину, Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию и Европейскую комиссию.

"Это способствовало развитию инфраструктуры и увеличению логистического потенциала, а также снятию административных барьеров на пути экспорта сельхозпродукции из Украины", - объяснили в Еврокомиссии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя это решение ЕК, подтвердил, что Польша введет на национальном уровне запрет на импорт украинского зерна, передает Bloomberg.

Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию со 2 мая, ссылаясь на избыток зерна, скопившийся в этих странах. 5 июня этот запрет продлили до 15 сентября.

Венгрия и Польша уже заявляли, что продлят запрет в одностороннем порядке, если этого не сделает ЕК.