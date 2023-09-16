Польша на неопределенный срок запретила ввоз ряда сельхозтоваров с Украины

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Польша с субботы на национальном уровне на неопределенный срок продлила эмбарго на поставку в страну ряда сельскохозяйственных товаров с Украины, сообщает Польское радио.

"С 16 сентября запрещен ввоз в Польшу с Украины пшеницы, кукурузы, рапса, репы и подсолнечника", - информирует радио, отмечая, что "срок окончания действия эмбарго не определен".

"Кроме того, запрещен ввоз рапсового жмыха и шрота, а также кукурузных отрубей, пшеничной муки и производных товаров. Цель продления эмбарго состоит в том, чтобы ограничить возможность обхода запрета на ввоз вышеуказанного сырья за счет увеличения импорта продукции, полученной в результате его переработки. На такую возможность указывают результаты торговли с Украиной за последние месяцы", - отмечает радио.

При этом под запрет не попадают семена пшеницы, кукурузы и подсолнечника, необходимые для ведения посевных работ.

Накануне Еврокомиссия (ЕК) объявила о прекращении действия ограничительных мер по экспорту украинского зерна и других продуктов питания в ЕС.

Польша, Венгрия, Румыния и Словакия еще до публикации решения ЕК заявили, что, если ЕС не продлит ограничительные меры по экспорту украинского зерна, то этот запрет будет продлен в одностороннем порядке.

Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию с 2 мая. 5 июня было принято решение о продлении этих мер до 15 сентября.

В Брюсселе тогда заявили, что временные превентивные меры необходимы, учитывая переполнение складов и сложности из-за существующих серьезных "узких мест" в логистике, с которыми столкнулись пять государств ЕС. Еврокомиссия также сообщила, что транзит данных товаров через эти пять стран далее в ЕС или другие государства за его пределами сохраняется.

Ранее на этой неделе названные страны, кроме Болгарии, выступили за продление эмбарго, а Румыния призвала к расширению ограничительного списка еще двумя позициями - маслом и медом. В Болгарии ситуация осложняется тем, что в правительстве выступили за продление запрета, в то время как парламент проголосовал за его снятие.