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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Российские спасатели вылетели в Ливию для ликвидации последствий наводнения

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские спасатели отправились в Ливию для оказания помощи пострадавшему от наводнения населению, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"По поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков направил в Ливию 50 спасателей центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России для оказания помощи в ликвидации последствий сильнейшего наводнения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты оснащены всем необходимым для проведения поисково-спасательных работ, плавсредствами, а также водолазным оборудованием.

Наводнение в Ливии

Как сообщалось, средиземноморский шторм "Дэниэл" привел к разрушительным наводнениям на востоке Ливии в прошлые выходные. Накануне сообщалось, что число жертв наводнений достигло 11,3 тыс. человек. Эксперты Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) предполагают, что число погибших в дальнейшем может еще возрасти. Около 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба 11 сентября объявил трехдневный национальный траур.

МЧС РФ Ливия
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