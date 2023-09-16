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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

В Киргизии допустили предъявление Таджикистану территориальных претензий

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил о возможности предъявления территориальных претензий Таджикистану на основании обнаруженных новых юридических и исторических документов.

"Таджикистан продолжает предъявлять нам территориальные претензии. Несколько дней назад мы нашли новые документы, согласно которым, многие участки Киргизии перешли Таджикистану. Мы можем подтвердить это юридическими и историческими документами. Если Таджикистан не откажется от территориальных претензий, то мы можем предъявить свои территориальные претензии на основании этих документов", - заявил Ташиев в субботу журналистам.

Он подчеркнул, что у Киргизии "есть силы и возможности вернуть земли, которые перешли соседям десятки и сотни лет назад".

Вместе с тем, по его словам, киргизская сторона намерена и дальше "решать все вопросы с соседями исключительно мирными методами и путем переговоров".

"Но, необходимо подчеркнуть, что в прошлом году был факт агрессии и мы этого больше не допустим", - добавил он.

Очередной крупный конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября 2022 года. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 63 человека, ранения получили 206 человек. По данным властей страны, из зоны конфликта были эвакуированы более 142 тыс. граждан.

Киргизия Таджикистан
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