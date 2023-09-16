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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Таджикистан обеспокоен заявлениями из Киргизии по вопросу границы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Посол Киргизии в Таджикистане Эрлан Абдылдаев был приглашен в МИД Таджикистана, сообщает в субботу сайт МИД этой страны.

"В ходе беседы до сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны появившимися 15 сентября 2023 года в информационном пространстве высказываниями высокого государственного должностного лица Кыргызстана по вопросам таджикско-кыргызской границы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подобного рода комментарии способны нанести серьезный урон ходу переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-киргизской границы, а также взаимному доверию.

В сообщении нет подробностей, о каком чиновнике и о каких высказываниях идет речь.

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Между тем глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев 16 сентября заявил о возможности предъявления территориальных претензий Таджикистану на основании обнаруженных новых юридических и исторических документов.

Очередной крупный конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия произошел в середине сентября 2022 года. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Киргизия и Таджикистан обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

Несколько дней назад в городе Исфара прошла встреча рабочих групп Таджикистана и Киргизии. На ней стороны выразили удовлетворение совместной работой и нынешней ситуацией дружественных отношений. Стороны также выразили надежду на решение проблем дипломатическим путем, что способствует социально-экономическому развитию приграничных регионов.

Таджикско-киргизская граница имеет протяженность примерно в 1 тыс. км. До сегодняшнего дня на линии границы между двумя государствами проектным образом согласованы 626 км.

Таджикистан Киргизия
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