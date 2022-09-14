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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:15

Перестрелка на киргизско-таджикской границе сменилась переговорами

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие Киргизии и Таджкикистана прекратили перестрелку на неописанном участке совместной государственной границы, сообщил в среду "Интерфаксу" первый заместитель полномочного представителя правительства Киргизии в Баткенской области Маруфхан Тулаев.

"Перестрелка между военнослужащими двух стран прекращена, стороны ведут переговоры", - сказал Тулаев.

По его словам, перестрелка произошла в удаленной горной местности.

Ранее в среду в пограничной службе Киргизии сообщили, что таджикские военнослужащие применили минометы во время перестрелки с киргизскими пограничниками на неописанном участке государственной границы в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области. По предварительным данным, пострадавших и раненных с киргизской стороны нет.

"В ходе несения службы киргизский пограничный наряд обнаружил пограничный наряд Таджикистана, который в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы и игнорируя законные требования киргизской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники Киргизии также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы", - уточнили в погранслужбе.

На место инцидента выехал начальник Баткенского пограничного отряда. Состоялись телефонные переговоры между начальником Баткенского областного управления пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии и начальником Согдийского областного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана по недопущению эскалации конфликта. Стороны планируют проведение встречи.

В Минздраве Киргизии "Интерфаксу" сообщили, что в связи с перестрелкой на границе организации здравоохранения и служба скорой медицинской помощи Баткенской области республики переведены на усиленный режим работы.

На киргизско-таджикской государственной границе периодически вспыхивают конфликты, вплоть до применения оружия, из-за спорных территорий.

Общая граница с Таджикистаном составляет 972 км. 15 апреля президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что 664 км совместной госграницы согласованы, 308 км остаются не согласованными.

Киргизия Таджикистан
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