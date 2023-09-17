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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Премьер Армении сообщил, что соглашение о мире с Баку не подпишут 5 октября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение о мире с Азербайджаном не будет подписано на пятисторонней встрече в Гранаде в начале октября, но в Ереване надеются на заключение мира с Баку до конца текущего года или в начале следующего.

"К сожалению, нет. Если бы было предусмотрено подписание документа, это бы означало, что мы считаем, что этот документ соответствует сбалансированному интересу Армении, и мы готовы его подписать", - сказал Пашинян журналистам в воскресенье, отвечая на вопрос о возможности подписания документа в Гранаде.

В Гранаде 5 октября предусмотрена пятисторонняя встреча с участием премьер-министра Армении, президента Азербайджана, президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета.

"Мы заявили, что повестка мира - наш приоритет, и мы хотим по возможности быстро, к примеру, до конца года или в начале года подписать соглашение о мире с Азербайджаном, и мы все делаем для этого. Надеемся, интенсивные переговоры продолжатся, и мы достигнем решения проблемы", - отметил Пашинян.

Он заявил, что "углубляющийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе и незаконное блокирование Лачинского коридора негативно влияет на мирный процесс".

"И мы теряем очень много времени из-за этого. Время и энергия, которые безрезультатно теряем на это, в случае отсутствия этой ситуации, были бы направлены на обсуждение мирного соглашения. Надеюсь, что ситуация изменится", - сказал Пашинян.

Азербайджан Армения
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