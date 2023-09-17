Глава Армении назвал очень сложными переговоры с Азербайджаном по договору о мире

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Ереван и Баку ведут очень сложный переговорный процесс, целью которого является мирное соглашение, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

"Проводится очень сложный переговорный процесс, и ситуация очень сложная. Наше стремление - по возможности быстро подписать соглашение о мире с Азербайджаном", - сказал он журналистам в воскресенье.

По его словам, соглашение необходимо, чтобы "в очередной раз не оказаться в неопределенной ситуации при скоплении на границах войск (Азербайджана - ИФ)".

Хачатурян отметил, что подписание соглашения "позволит иметь атмосферу, при которой у нас не будет никаких проблем с завтрашним днем, неприкосновенностью границ и суверенитетом".

Со своей стороны спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистам, что, "концентрируя войска на границе, осуществляя нападения, Азербайджан пытается нам что-то навязать". "Но пока народ Армении поддерживает власти, наши позиции в переговорном процессе сильны", - сказал он.