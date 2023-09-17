Пашинян заявил, что Армения не меняет вектор своей внешней политики

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Армения не меняет свой внешнеполитический вектор, который исходит из национальных интересов республики, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Мы внимательно следим за всеми заявлениями, и при необходимости реагируем. Внешняя политика Армении прозрачна, и я не думаю, что подобные формулировки к месту", - сказал Пашинян журналистам в воскресенье.

Ранее исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, что "пока слишком рано судить, меняет ли Армения свои отношения с Россией, но Вашингтон добивается этого".

По словам Пашиняна, "Армения не может изменить вектор внешней политики в том смысле, поскольку внешняя политика Армении нацелена на государственные интересы, исходит из своих национальных интересов".

Он заявил, что обсуждаются различные варианты встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Есть самые разные предложения и идеи. Я не хочу отделять одну из них. Вопрос в том, что это не единственная идея, чтобы я комментировал. Надо смотреть в целом", - сказал Пашинян журналистам, комментируя предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении четырехсторонней встречи.