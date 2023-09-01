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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22-х спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Это 104-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 35-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже более пяти тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше 4,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в седьмой раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находившуюся в Атлантике.

SpaceX Falcon 9 Starlink
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