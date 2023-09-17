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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Азербайджан готов организовать параллельное использование дорог в Степанакерт

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Баку готов организовать параллельное использование дорог Агдам-Ханкенди (Степанакерт - ИФ) и Лачин-Ханкенди с соблюдением требований законодательства Азербайджана.

"Предложение о параллельном использовании дорог Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди в связке с Азербайджаном уже давно продвигается Азербайджаном и широко обсуждается на различных уровнях. К сожалению, несмотря на достигнутые договоренности и призывы международных партнеров, Армения и так называемый режим, созданный ею в Карабахском регионе, препятствовал организации такого перехода", - отмечается в заявлении Гаджизаде, распространенном в воскресенье внешнеполитическим ведомством республики.

Представитель МИД Азербайджана отметил, что сегодня, обращаясь к азербайджанской стороне, МККК предоставил предварительную информацию о том, что 18 сентября противоположная сторона согласилась на параллельный прием грузов с дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.

В миреСтепанакерт одобрил синхронную перевозку гуманитарных грузов из Азербайджана и АрменииЧитать подробнее

"Ожидается, что в ближайшее время МККК представит азербайджанской стороне официальную ноту об этом. Как отмечалось ранее, азербайджанская сторона готова организовать параллельное использование дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди с соблюдением требований законодательства нашей страны", - подчеркнул Гаджизаде.

Ранее в воскресенье стало известно, что Степанакерт согласился с предложением российских миротворцев и МККК о синхронной транспортировке гуманитарных грузов из Азербайджана и Армении.

Азербайджан Армения Нагорный Карабах МККК
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