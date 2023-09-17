Что произошло за день: воскресенье, 17 сентября

Завершение визита Ким Чен Ына в Россию, дроны в Воронежской и Тульской областях

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил визит в Россию. Он находился в стране с 12 сентября. Как сообщил глава Минприроды Александр Козлов, в ходе визита обсуждались, в частности, возобновление регулярного авиасообщения и строительство автомобильного моста через реку Туманган.

- Российские военные перехватили украинский дрон в Воронежской области. Еще один беспилотник упал в Тульской области на территории "Логистического центра №1".

- Степанакерт согласился с предложением о синхронной транспортировке гуманитарных грузов из Азербайджана и Армении. В Баку заявили, что готовы организовать параллельное использование дорог из Агдама и Лачина с соблюдением требований законодательства Азербайджана.

- Умер поэт-песенник Николай Добронравов. Ему было 94 года. Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище.

- Главный тренер футбольного клуба "Сочи" Дмитрий Хохлов ушел в отставку после того, как в субботу команда уступила "Спартаку" в Москве.