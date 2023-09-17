Степанакерт одобрил синхронную перевозку гуманитарных грузов из Азербайджана и Армении

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Степанакерт согласился с предложением российских миротворцев и Международного комитета Красного креста (МККК) о синхронной транспортировке гуманитарных грузов из Азербайджана и Армении, готовится также встреча с представителями Баку.

"Посредники работают над организацией встречи между официальными представителями Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) и Азербайджана с целью смягчения напряженной гуманитарной ситуации и ситуации с безопасностью в республике", - сообщает единый информационный центр непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Там также отметили, что организация процесса синхронной транспортировки гуманитарных грузов необходима "для нейтрализации угроз жизни и здоровью наших граждан, а также обеспечения дальнейшей транспортировки гуманитарных грузов по Лачинскому коридору".

"Учитывая углубляющуюся катастрофу и ситуацию с безопасностью в стране, власти Республики Арцах решили принять совместное предложение степанакертского офиса Международного комитета Красного креста и командования российской миротворческой группировки по синхронной транспортировке гуманитарных грузов через Лачинский коридор по трассе Горис (Армения) - Степанакерт (Нагорный Карабах) и по дороге Агдам (Азербайджан) - Степанакерт на машинах МККК (товары иностранного происхождения)", - заявили в информцентре.

В конце августа Баку отправил гуманитарный груз в Степанакерт под эгидой Красного Полумесяца, однако в Степанакерте его принимать отказались. Дорога Агдам-Степанакерт была заблокирована жителями Нагорного Карабаха.

Между тем более месяца 22 грузовика с гуманитарным грузом ждут возможности проехать в Степанакерт через Лачинский коридор с территории Армении. В колонне также направленный Францией гуманитарный груз, который до границы с Лачинским коридором сопроводила мэр Парижа Анн Идальго.

12 сентября гуманитарный груз, направленный правительством России через территорию Азербайджана, был доставлен в Нагорный Карабах.