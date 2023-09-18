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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Эрдоган и Маск обсудили открытие завода Tesla в Турции

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил американскому предпринимателю Илону Маску построить в стране завод по производству электромобилей Tesla, сообщили в понедельник в администрации Эрдогана.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган (...) предложил Маску инвестировать в Турцию для открытия второго завода Tesla в Европе", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Управления президента Турции по коммуникациям.

Маск во время встречи с Эрдоганом в Нью-Йорке отметил, что многие турецкие фирмы-поставщики уже сотрудничают с Tesla и что Турция является одним из главных кандидатов на строительство следующей фабрики компании.

Турецкий президент также обсудил с предпринимателем потенциальное сотрудничество компании Маска по производству космической техники SpaceX с Турецким космическим агентством.

Кроме того, турецкий президент рассказал Маску о концепции "Цифровой Турции" и пригласил предпринимателя на "Технофест", который будет проходить в Измире с 27 сентября по 1 октября. "Технофест" (TEKNOFEST) - турецкий аэрокосмический и технологический фестиваль, в рамках которого проходят выставки, конкурсы молодых изобретателей, авиашоу и концерты. Фестиваль призван повысить осведомленность о технологических достижениях Турции и дать молодым специалистам из разных областей шанс проявить себя, представив собственные разработки.

Tesla Реджеп Тайип Эрдоган Турция Илон Маск
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