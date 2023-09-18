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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Главой правительства Карабаха стал двоюродный брат экс-президента НКР

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В непризнанной Нагорно-Карабахской республике назначен новый госминистр (глава правительства).

"18 сентября президент Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) Самвел Шахраманян подписал указ о назначении Артура Арутюняна государственным министром", - сообщает пресс-служба главы непризнанной республики.

Отмечается, что Арутюнян будет координировать работу министерств здравоохранения, юстиции, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, территориального управления и инфраструктур, градостроительства, финансов и экономики.

Артур Арутюнян является двоюродным братом Араика Арутюняна, подавшего в отставку с поста главы Нагорного Карабаха 1 сентября. В парламенте он возглавлял правящую фракцию.

31 августа сообщалось, что подписан указ об освобождении от должности госминистра Гургена Нерсисяна и назначении на эту должность Самвела Шахраманяна, которого впоследствии парламент избрал президентом непризнанной НКР.

НКР Нагорный Карабах
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