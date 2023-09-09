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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:34

Шахраманян избран президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на специальном заседании в субботу избрал нового президента НКР.

Им стал 45-летний Самвел Шахраманян.

"В закрытом голосовании приняли участие 23 депутата, из которых 22 проголосовали за кандидатуру Шахраманяна, один - против", - сообщили "Интерфаксу" в парламенте непризнанной республики.

Шахраманян был единственным кандидатом на должность президента НКР.

45-летний Шахраманян родился в Степанакерте. Был главным судебным приставом НКР, начальником полиции Степанакерта, в 2018-2020 годах занимал пост директора Службы национальной безопасности, затем секретаря Совета безопасности. Имеет звание генерал-майора.

1 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян представил в парламент заявление о своей отставке. До этого он подписал указ об освобождении от должности госминистра Гургена Нерсисяна и назначении на эту должность Самвела Шахраманяна.

Арутюнян заявил, что "в сложившихся условиях необходимы изменения и гибкость". "Моя биография и отношение к ней Азербайджана сформировали ряд условий, которые создают проблемы в дальнейшем построении действий и ведении гибкой политики. Поражение в войне и последовавшие трудности существенно снизили доверие к властям, президенту", - сказал он.

Он отметил, что не намерен покидать Карабах.

Арутюнян был избран главой Нагорного Карабаха весной 2020 года.

НКР Нагорный Карабах Самвел Шахраманян
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