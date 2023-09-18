Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Впервые прочитанный с высокой точностью геном неандертальского мужчины, смерть подростка от очень острой чипсины и как превратить поросенка в донора безопасных органов

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Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ядро Земли оказалось менее плотным, чем считалось ранее. К такому выводу пришли японские геофизики, изучив образцы рения в условиях экстремального давления – порядка 3,3 мега атмосфер и температур около шести тысяч градусов. Это типичные условий для внутреннего ядра Земли. Если же считать, что предыдущие оценки дефицита плотности верны, то тогда температура ядра должна быть на три тысячи градусов выше.

- Донор может передать риск внутричерепного кровоизлияния реципиенту. Результаты этого исследования служат еще одним доводом в пользу того, что бета-амилоид может вести себя подобно прионам, то есть запускать собственный синтез при попадании в организм.

- В США 14-летний подросток умер от чипсины из тортильи, которая посыпана смесью из двух самых острых перцев на планете – каролинского жнеца и Naga Viper. Результаты судебно-медицинской экспертизы станут известны через три месяца, однако мать ребенка уверена, что причиной смерти стала очень острая чипсина от компании Amplify Snack Brands.

- Палеогенетики впервые с высокой точностью прочитали геном неандертальского мужчины. Древнюю ДНК прекрасной сохранности удалось выделить из 110-тысячелетнего образца Denisova-17, найденного в 2011 году в Денисовой пещере. Это второй по качеству прочтения неандертальский геном на сегодняшний день: глубина покрытия в среднем составила 35 раз. Более качественно отсеквенирован только один неандертальский геном – из образца Denisova-5. По данным генетиков, индивид Denisova-17 принадлежал к той же популяции, что и женщина Denisova-5, однако жил он на несколько тысяч лет позже – около 110 тысяч лет назад.

- Как вырастить в свинье почку для человека? Можно отредактировать ее геном, а можно наоборот: отредактировать клетки человека и подсадить их в свиной эмбрион. Из этой статьи можно узнать, какая из генетических манипуляций сложнее и какие химеры получаются в итоге.

- Можно ли сделать робота из мертвого паука? Что чувствует человек, когда повторяет одно слово много-много-много-много-много раз подряд? И зачем ученые облизывают камни? Подробнее о работах лауреатов Шнобелевской премии 2023 года – в материале N+1.

- Одна группа ученых раскопала в китайской пещере Фуянь 47 зубов, а другая – 16 зубов. При этом анализ привел их к разным результатам. Палеоантропологи поспорили о возрасте зубов и, рассматривая зубной камень, пришли к неожиданным выводам. Одна научная группа отодвинула назад не только время появления сапиенсов в Китае, но и время их перехода на диету из желудей. Из их работы также следует, что даже палеолитические люди могли додуматься до того, что невкусное бывает полезным.

- Согласно легенде, Мария-Антуанетта перед казнью поседела буквально за одну ночь. Сверженной королеве не было и сорока, зато было о чем понервничать. Подобных сюжетов хватает и в истории, и в литературе, и в кино. Однако, нет ли в них художественного преувеличения и насколько быстро можно поседеть на самом деле, разбирался N+1.