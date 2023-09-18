Германия отправит Украине военную помощь на 400 млн евро

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Германия направит Украине очередной пакет военной помощи на 400 млн евро, в него войдут в том числе боеприпасы и бронированные транспортные средства, сообщают западные СМИ со ссылкой на главу немецкого Минобороны Бориса Писториуса.

"Общая стоимость этого пакета помощи составит 400 млн евро", - приводят СМИ слова Писториуса.

Он отметил, что в рамках этого пакета Берлин поставит Киеву также средства для разминирования и снаряды. Помимо прочего, пакет помощи включает одежду и генераторы.

СМИ отмечают, что, по словам министра, Германия еще не приняла решения по поводу отправки Украине крылатых ракет Taurus.

На прошлой неделе глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что власти Германии активно обсуждают, можно ли передать Украине ракеты Taurus. По ее словам, решить этот вопрос не так просто, как кажется. Бербок напомнила, что с самого начала боевых действий на Украине западные страны предупреждали Киев, что передаваемое вооружение разрешается применять "исключительно для защиты территории Украины".

Еще летом германские СМИ сообщали, что власти Германии вскоре могут объявить о передаче Украине авиационных крылатых ракет Taurus с дальностью полета более 500 км. По их данным, бундесвер располагает 600 единицами Taurus, 150 находятся в рабочем состоянии, остальные может вернуть в строй немецкая промышленность.