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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Германия передала Украине боеприпасы и машины для разминирования

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Берлин за неделю направил Украине 32823 единицы 40-миллиметровых боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны ФРГ.

Согласно заявлению ведомства, также Германия поставила Киеву еще 14 гусеничных двухсекционных вездеходов Bandvagn 206, две машины разминирования Wisent 1, один мостоукладчик Beaver, 21 машину для пограничников, 11 тягачей и 12 прицепов.

В списках отправленных грузов также числятся радиостанции для танков Leopard, 99 терминалов спутниковой связи, 239 смартфонов с системой шифрования, защитные очки.

В сентябре сообщалось, что Германия направит Украине очередной пакет военной помощи на 400 млн евро: в него войдут в том числе боеприпасы, бронированные транспортные средства, средства для разминирования и минометные снаряды. Однако тогда глава Минобороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что Германия еще не приняла решения по поводу отправки Украине авиационных крылатых ракет Taurus с дальностью полета до 500 км.

Германия Украина
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