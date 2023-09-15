В Берлине отметили сложность вопроса о передаче Украине ракет Taurus

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В руководстве ФРГ активно обсуждают, можно ли передать Украине крылатые ракеты Taurus, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"В этом случае есть серьезные вопросы, которые нужно обсудить. И все не так просто, как кажется", - сказала она.

Министр напомнила, что с самого начала боевых действий на Украине западные страны предупреждали Киев, что передаваемое вооружение разрешается применять "исключительно для защиты территории Украины".

Блинкен, говоря о применении Киевом ракет и иного вооружения, отметил, что "мы не призываем использовать оружие за пределами Украины и не помогаем Киеву наносить удары за пределами его территории". При этом он отметил, что украинские военные, получая иностранное оружие, на практике сами принимают решения, как его использовать. "Все, что касается определения целей, - это украинские решения", - сказал глава Госдепартамента.

Летом германские СМИ сообщали, что власти ФРГ вскоре могут объявить о передаче Украине авиационных крылатых ракет Taurus с дальностью полета более 500 км. По информации журналистов, бундесвер располагает 600 единицами Taurus, 150 находятся в рабочем состоянии, остальные может вернуть в строй германская промышленность.