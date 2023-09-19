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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

В США предъявили россиянину обвинение в незаконных закупках микроэлектроники

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минюст США сообщил о предъявлении обвинений россиянину Максиму Марченко в преступлениях, связанных с отмыванием денег, а также в закупках американских технологий в обход законодательства.

"Проживавшему в Гонконге 51-летнему гражданину России Максиму Марченко сегодня предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана США, а также в преступлениях, связанных с контрабандой, мошенничеством и отмыванием денег на основании его предполагаемого участия в схеме незаконной закупки микроэлектроники двойного назначения из США для клиентов в РФ", - говорится в пресс-релизе министерства, опубликованном в понедельник.

В нем указывается, что россиянин арестован, но не уточняется, где и когда это произошло.

Согласно судебным документам, Марченко управлял несколькими фиктивными компаниями, включая Alice Components Co., Neway Technologies Limited и RG Solutions Limited. Отмечается, что с помощью них Марченко и два его соучастника получили от американских дистрибьюторов большое количество микроэлектроники двойного назначения, в частности микродисплеев OLED.

Как отмечается в релизе, Марченко в случае признания виновным в этих закупках грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы. Максимальное наказание за отмывание денег в его случае составляет 20 лет тюрьмы. Помимо этого, гражданину РФ предъявили и другие обвинения, за которые ему тоже грозят многолетние тюремные сроки.

Минюст США Максим Марченко
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