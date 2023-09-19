Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

За выходные в Финляндию не впустили 37 машин с российскими номерами

Финские пограничники отметили спад желающих въехать в страну на собственной машине

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие выходные финские пограничники развернули на границе почти половину автомобилей с российскими номерами, общее число желающих въехать в эту страну на собственной машине резко сократилось, сообщают финские СМИ.

В миреВъезд автомобилей с российскими номерами запретили все граничащие с РФ страны ЕCВъезд автомобилей с российскими номерами запретили все граничащие с РФ страны ЕCЧитать подробнее

"За прошедшие субботу и воскресенье на границу с Финляндией прибыл 81 зарегистрированный в России автомобиль. Из них 37 вынуждены были вернуться в Россию или в Норвегию, откуда они пытались попасть в Финляндию", - сказал начальник погранперехода Ваалимаа Юсси Пеккала.

По данным Таможенной службы, у 44 автомобилей с российской регистрацией были основания для въезда в страну.

Пеккала сообщил, что во входящем трафике доля граждан России обычно составляет около 600-700 человек.

"В эти выходные этот показатель упал сначала до 95 человек, а затем до 40 человек в воскресенье", - добавил он.

После введения последних ограничений автобусное сообщение на границе России и Финляндии активизировалось. Пеккала отметил, что санкции распространяются на транспортные средства, а не на людей. Граждане России, у которых есть основания для въезда в Финляндию, могут оставить свой автомобиль на российской стороне границы и поехать дальше на автобусе.

16 сентября Финляндия, в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии, закрыла въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России. В дальнейшем такие машины могут ввозиться в Финляндию только постоянно проживающими в России гражданами ЕС, членами их семей, дипломатами и аналогичными лицами или по гуманитарным соображениям. Легковые автомобили с российскими номерами должны быть вывезены из Финляндии в течение полугода, то есть до 16 марта 2024 года.

Финляндия Норвегия Еврокомиссия Юсси Пеккала Ваалимаа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Рубен Варданян сообщил о массированном обстреле Нагорного Карабаха

В Белоруссии депутаты приостановили действие договора ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

Саудовская Аравия сокращает добычу нефти из-за опасений слабого спроса

Эстония не примет 3,6 тысячи высылаемых из Латвии россиян

Эстония не примет 3,6 тысячи высылаемых из Латвии россиян

Профсоюз UAW может расширить забастовку, если прогресса в переговорах не будет

Brent подорожала до $95,03 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 19 сентября

Эрдоган считает, что украинский кризис продлится долго

Эрдоган считает, что украинский кризис продлится долго

Лавров и Ван И раскритиковали попытки урегулировать конфликт на Украине без участия РФ

Лавров и Ван И раскритиковали попытки урегулировать конфликт на Украине без участия РФ

Польша готова ответить на жалобу Киева в ВТО по вопросу о поставках зерновых

Польша готова ответить на жалобу Киева в ВТО по вопросу о поставках зерновых
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });