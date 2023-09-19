За выходные в Финляндию не впустили 37 машин с российскими номерами

Финские пограничники отметили спад желающих въехать в страну на собственной машине

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - За минувшие выходные финские пограничники развернули на границе почти половину автомобилей с российскими номерами, общее число желающих въехать в эту страну на собственной машине резко сократилось, сообщают финские СМИ.

"За прошедшие субботу и воскресенье на границу с Финляндией прибыл 81 зарегистрированный в России автомобиль. Из них 37 вынуждены были вернуться в Россию или в Норвегию, откуда они пытались попасть в Финляндию", - сказал начальник погранперехода Ваалимаа Юсси Пеккала.

По данным Таможенной службы, у 44 автомобилей с российской регистрацией были основания для въезда в страну.

Пеккала сообщил, что во входящем трафике доля граждан России обычно составляет около 600-700 человек.

"В эти выходные этот показатель упал сначала до 95 человек, а затем до 40 человек в воскресенье", - добавил он.

После введения последних ограничений автобусное сообщение на границе России и Финляндии активизировалось. Пеккала отметил, что санкции распространяются на транспортные средства, а не на людей. Граждане России, у которых есть основания для въезда в Финляндию, могут оставить свой автомобиль на российской стороне границы и поехать дальше на автобусе.

16 сентября Финляндия, в соответствии с разъяснениями Еврокомиссии, закрыла въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России. В дальнейшем такие машины могут ввозиться в Финляндию только постоянно проживающими в России гражданами ЕС, членами их семей, дипломатами и аналогичными лицами или по гуманитарным соображениям. Легковые автомобили с российскими номерами должны быть вывезены из Финляндии в течение полугода, то есть до 16 марта 2024 года.