Финляндия с 16 сентября запретит въезд машин с российскими номерами

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Финляндия с субботы запретит въезд для автомобилей с российскими номерами, сообщает в пятницу финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на главу МИД страны Элину Валтонен.

"Вслед за Эстонией, Латвией и Литвой Финляндия запрещает въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Запрет вступает в силу с 16 сентября", - цитирует Yle слова Валтонен.

Однако, по ее словам, в правилах будут исключения. Так, конфисковывать автомобили на границе не планируют. Кроме того, новый регламент не распространяется на граждан ЕС, людей из их ближайшего круга, сотрудников дипмиссий или людей, направляющихся в Финляндию по гуманитарным причинам. В то же время даже постоянное проживание в стране не даст права на использование зарегистрированных в России автомобилей на территории Финляндии.

По словам Валтонен, "ограничения будут касаться и уже находящихся в Финляндии автомобилей с российскими номерами".

"Зарегистрированные в России транспортные средства должны покинуть страну до 16 марта 2024 года", - отметила она.

Ранее в пятницу Yle со ссылкой на источники сообщила, что "пересекать границу больше не смогут транспортные средства с российскими номерами, рассчитанные менее чем на десять пассажиров".