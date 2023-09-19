В НКР сообщили о госпитализации семи пострадавших при обстреле Карабаха детей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Раненые в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана дети доставлены в медцентр Степанакерта "Аревик".

"Среди раненых есть также взрослые", - сообщили Общественному телевидению Армении в медцентре. Отмечается, что в настоящее время госпитализированы семеро раненых детей.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера".

В пресс-службе Минобороны непризнанной НКР сообщали, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары. Азербайджанские военные, добавили там, осуществив ракетно-артиллерийскую подготовку вдоль линии соприкосновения, пытаются прорвать линию соприкосновения и продвинуться вглубь обороны армии Нагорного Карабаха.