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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

В НКР сообщили о госпитализации семи пострадавших при обстреле Карабаха детей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Раненые в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана дети доставлены в медцентр Степанакерта "Аревик".

"Среди раненых есть также взрослые", - сообщили Общественному телевидению Армении в медцентре. Отмечается, что в настоящее время госпитализированы семеро раненых детей.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Нагорном Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера".

В пресс-службе Минобороны непризнанной НКР сообщали, что вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары. Азербайджанские военные, добавили там, осуществив ракетно-артиллерийскую подготовку вдоль линии соприкосновения, пытаются прорвать линию соприкосновения и продвинуться вглубь обороны армии Нагорного Карабаха.

Хроника 27 сентября 2020 года – 19 сентября 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Степанакерт Армения
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