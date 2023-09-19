Иран рассчитывает стать региональным космическим центром

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Иран через восемь лет намерен стать региональным центром в сфере запуска космических аппаратов и предоставления других космических услуг, сообщил представитель правительства Исламской республики Али Бахадори Джахроми. Его слова приводят иранские СМИ.

"В соответствии с 10-летней программой Иран в 2031 году станет региональным центром предоставления космических услуг, особенно в сфере запуска аппаратов на околоземную орбиту, - сказал он. - Основной площадкой для международных запусков станет космическая база Чабахар, которая в настоящее время строится под управлением Иранской космической организации".

"С реализацией десятилетней программы Иран станет лидером в развитии собственных космических технологий в регионе", - отметил также чиновник.

Правительство Ирана рассматривает программы в области проектирования и строительства различных типов телекоммуникационных, измерительных и радиолокационных спутников с опорой на внутренние возможности страны.