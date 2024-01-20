Иран вывел на орбиту спутник "Сорайя"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Иран сообщил об успешном выводе на низкую околоземную орбиту спутника "Сорайя", сообщает в субботу агентство ЭФЭ.

Для этого иранские инженеры использовали ракету-носитель "Каэм-100", способную нести груз до 100 кг.

При этом власти Ирана не уточнили, каково назначение спутника.

США и ряд их союзников, подозревающие Иран в стремлении получить ядерное оружие, опасаются, что иранские специалисты могут использовать космическую программу для тестирования баллистических технологий. Такие технологии необходимы, в частности, для создания средств доставки ядерного оружия.

Иранская сторона заверяет, что ее ядерная программа - мирная. Отказываться от космической программы в Тегеране не намерены.