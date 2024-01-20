Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Иран вывел на орбиту спутник "Сорайя"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Иран сообщил об успешном выводе на низкую околоземную орбиту спутника "Сорайя", сообщает в субботу агентство ЭФЭ.

Для этого иранские инженеры использовали ракету-носитель "Каэм-100", способную нести груз до 100 кг.

При этом власти Ирана не уточнили, каково назначение спутника.

США и ряд их союзников, подозревающие Иран в стремлении получить ядерное оружие, опасаются, что иранские специалисты могут использовать космическую программу для тестирования баллистических технологий. Такие технологии необходимы, в частности, для создания средств доставки ядерного оружия.

Иранская сторона заверяет, что ее ядерная программа - мирная. Отказываться от космической программы в Тегеране не намерены.

Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили о ликвидации Израилем высокопоставленного офицера КСИР в Дамаске

Что случилось этой ночью: суббота, 20 января

Белый дом предупредил Конгресс о риске скорого поражения Украины без помощи США

Байден надеется, что сенат представит законопроект о южной границе уже на следующей неделе

Байден надеется, что сенат представит законопроект о южной границе уже на следующей неделе

В Еврокомиссии считают, что ЕС сможет произвести 1,3 млн снарядов в 2024 году

В Еврокомиссии считают, что ЕС сможет произвести 1,3 млн снарядов в 2024 году

Байден подписал закон о временном финансировании правительства до марта

Байден подписал закон о временном финансировании правительства до марта

Японский космический аппарат совершил посадку на Луну

Операция США и союзников против хуситов

Бельгия присоединится к операции ЕС в Красном море против хуситов

Бельгия присоединится к операции ЕС в Красном море против хуситов
Операция США и союзников против хуситов

Экспортеры рыбы ощутили подорожание фрахта перевозок из-за ситуации в Красном море

Абхазия попросит Госдуму помочь в борьбе с монополией в поставках нефтепродуктов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });