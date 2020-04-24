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В Иране начали получать данные с выведенного на орбиту военного спутника

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Несколько станций слежения на территории Ирана получают сигналы с иранского военного спутника "Нур" (в переводе с персидского языка "Свет"), запущенного в среду. Об этом сообщил в эфире иранского телевидения командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

По его словам, сигнал слышат в Тегеране, Захедане и Чабахаре. В ближайшее время первоначальные параметры спутника оптимизируют, и он будет полностью введен в строй.

Кроме того, Хаджизаде сообщил некоторые технические детали. В частности, по его словам, первая ступень ракеты-носителя была разработана специалистами министерства обороны Ирана, использовалось жидкое топливо - такое же, как в ракетах типа "поверхность-поверхность".

В будущем, отметил Хаджизаде, для запусков будет использовано уже твердое топливо, что позволит уменьшить размер спутников.

Он добавил, что КСИР попытается запустить очередной спутник в недалеком будущем, при этом он будет выведен на более высокую орбиту.

Спутник был выведен на расчетную орбиту в среду с использованием ракеты-носителя "Касед" (с персидского "Вестник") на высоту 425 км над поверхностью Земли. Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир.

Иран

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