Премьер Армении заявил, что в стране звучат призывы к госперевороту

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ряд внутренних и внешних сил желают вовлечения страны в боевые действия с Азербайджаном, отметил, что в самой Армении звучат призывы к государственному перевороту.

"Обращаю внимание, что ряд внутренних и внешних сил желают, чтобы Армения была вовлечена в широкомасштабные боевые действия с Азербайджаном. Мы это видим. Эти попытки неприемлемы, и мы будем управлять этим процессом", - сказал Пашинян во вторник в прямом эфире в соцсетях по итогам проведения заседания Совета безопасности Армении.

По его словам, параллельно этому "звучат призывы осуществить в Армении переворот".

"Государство в этих условиях должно отреагировать в соответствии с законодательством", - сказал Пашинян.

"В сложившейся ситуации (военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе - ИФ) мы не должны делать резких, необдуманных действий. Призываю не поддаваться на провокации, сохранять хладнокровие. Важно, чтобы государственный строй действовал в полном объеме, была стабильность", - отметил премьер Армении.