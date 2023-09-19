У здания правительства в Ереване начались стычки демонстрантов с полицией

Протестующие пытаются прорваться в здание кабмина Армении

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Несколько сотен человек пытаются прорвать полицейское оцепление и войти в здание правительства Армении, передает корреспондент "Интерфакса".

Между демонстрантами и полицией начались столкновения.

Как сообщалось, демонстранты собрались у здания правительства Армении в центре Еревана в связи с военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Они озвучивают антиправительственные лозунги, требуют отставки премьера Никола Пашиняна, остановки военных действий Азербайджана.

Самого Пашиняна в здании правительства нет.