У здания правительства в Ереване начались стычки демонстрантов с полицией
Протестующие пытаются прорваться в здание кабмина Армении
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Несколько сотен человек пытаются прорвать полицейское оцепление и войти в здание правительства Армении, передает корреспондент "Интерфакса".
Между демонстрантами и полицией начались столкновения.
Как сообщалось, демонстранты собрались у здания правительства Армении в центре Еревана в связи с военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Они озвучивают антиправительственные лозунги, требуют отставки премьера Никола Пашиняна, остановки военных действий Азербайджана.
Самого Пашиняна в здании правительства нет.