Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов в Ереване
Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Обстановка у здания правительства Армении в центре Еревана накалилась, между требующими отставки премьера Никола Пашиняна демонстрантами и полицией происходят столкновения.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", послышались звуки стрельбы, после чего полиция стала применять светошумовые гранаты.
В результате действий полиции есть пострадавшие.
Ранее сообщалось, что несколько сотен человек пытаются прорвать полицейское оцепление и войти в здание правительства Армении в Ереване.
Демонстранты собрались у здания правительства Армении в центре Еревана в связи с военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Они озвучивают антиправительственные лозунги, требуют отставки премьера Никола Пашиняна, остановки военных действий Азербайджана.