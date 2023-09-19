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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Полиция применила светошумовые гранаты против демонстрантов в Ереване

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Обстановка у здания правительства Армении в центре Еревана накалилась, между требующими отставки премьера Никола Пашиняна демонстрантами и полицией происходят столкновения.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", послышались звуки стрельбы, после чего полиция стала применять светошумовые гранаты.

В результате действий полиции есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что несколько сотен человек пытаются прорвать полицейское оцепление и войти в здание правительства Армении в Ереване.

Демонстранты собрались у здания правительства Армении в центре Еревана в связи с военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Они озвучивают антиправительственные лозунги, требуют отставки премьера Никола Пашиняна, остановки военных действий Азербайджана.

Ереван Армения
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