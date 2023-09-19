Миротворцы РФ в Карабахе фиксируют нарушения режима прекращения огня Азербайджаном

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Миротворческий контингент РФ фиксирует многочисленные нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе, российское командование призывает стороны конфликта к немедленному прекращению огня, заявили в Минобороны РФ.

"С 12:00 19 сентября 2023 г. российским миротворческим контингентом фиксируются многочисленные факты нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны по всей линии соприкосновения", - говорится в бюллетене о деятельности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, опубликованном на сайте ведомства.

"Командование российского миротворческого контингента призывает стороны конфликта к немедленному прекращению огня, принятию мер по деэскалации обстановки и продолжению переговорного процесса", - заявили в Минобороны РФ.

Также сообщается, что на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

"Российскими миротворцами организована эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение дня в расположение российского миротворческого контингента эвакуировано 469 человек, в том числе 185 детей.

"Медицинскими работниками медицинского отряда специального назначения оказана помощь девяти раненым гражданам, в том числе четырем детям", - сообщили военные.

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