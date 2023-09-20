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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Блинкен заверил премьера Армении в поддержке США

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает госдеп.

"Он сказал премьер-министру Пашиняну, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Армении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что госсекретарь выразил глубокую озабоченность ситуацией в Нагорном Карабахе.

Блинкен заявил, что США призывают Азербайджан "немедленно прекратить военные действия и немедленно вернуться к диалогу".

Ранее глава госдепа провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и призвал Баку прекратить военные операции в Нагорном Карабахе.

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